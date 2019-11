Volkswagen bo v vozila prihodnosti vložil 60 milijard evrov

Wolfsburg, 15. novembra - Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je danes napovedal, da bo do leta 2024 vložil 60 milijard evrov v razvoj električnih, hibridnih in povezanih vozil. Po načrtih, ki jih je že potrdil nadzorni svet družbe, bodo v naslednjem desetletju predstavili do 75 novih električnih modelov in okoli 60 hibridov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.