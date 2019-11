Združenje direktorjev bolnišnic za ureditev mreže zdravstvenih inštitucij in statusa managerjev v bolnišnicah

Golnik, 15. novembra - Združenje direktorjev slovenskih bolnišnic se je danes v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik srečalo z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Po srečanju so v sporočilu za javnost izrazili pričakovanje, da se bo uredilo mrežo zdravstvenih institucij in pristopilo k urejanju statusa managerjev v slovenskih bolnišnicah.