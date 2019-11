Pozimi na cesti: Ob zimskih razmerah prilagodimo kolesarjenje

Ljubljana, 19. novembra - Kolesarjenje v zimskih mesecih terja posebno previdnost. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) in Ljubljanski kolesarski mreži svetujejo uporabo prilagojenih pnevmatik, primernih odsevnikov in luči ter toplih in dobro vidnih oblačil. Poleg tega je zaradi razmer na vozišču treba prilagoditi hitrost in previdno zavirati.