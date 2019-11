Kanadska pisateljica Margaret Atwood praznuje 80 let

Ottawa, 18. novembra - Kanadska pisateljica, pesnica, esejistka in literarna kritičarka Margaret Atwood danes praznuje 80 let. Nedavno je pisateljica za roman The Testaments, nadaljevanje njenega slovitega dela Deklina zgodba, z britansko avtorico Bernardine Evaristo prejela britansko literarno nagrado booker, znana pa je tudi kot zaprisežena okoljska aktivistka.