Ministrstvo poziva vinogradnike k prijavi grozdja in vina

Ljubljana, 17. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vinogradnike in vinarje poziva k prijavi pridelka grozdja, vina pa tudi zalog. Pridelek so dolžni na upravni enoti do 20. novembra prijaviti tisti, ki obdelujejo vsaj 0,1 hektar vinogradov, pa tudi tisti, ki obdelujejo manjšo površino, če pridelke tržijo.