S sporazumom do manj plastičnega pribora na občinah

Ljubljana, 15. novembra - Minister za okolje in prostor Simon Zajc ter predsednik Skupnosti občin Slovenije Aleksander Jevšek sta danes podpisala sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. S sporazumom občine obljubljajo, da na javnih in internih prireditvah in sestankih ne bodo nudile plastičnega pribora.