V državnem zboru javna predstavitev mnenj o krepitvi vloge znanosti v politiki

Ljubljana, 15. novembra - V DZ poteka javna predstavitev mnenj o informiranem ustvarjanju politik in sistemski transformaciji družbe v organizaciji odbora za izobraževanje. Zbrane je nagovoril predsednik DZ Dejan Židan, ki je dejal, da čeprav se kaže velika razlika med politiko in znanostjo, je eden od njihovih ciljev povsem skupen - delajo v dobro ljudi, družbe in države.