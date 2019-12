Ob prelomu leta: Letos nova vodstva nekaterih krovnih manjšinskih organizacij

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 16. decembra - Nekatere krovne organizacije slovenske avtohtone narodne skupnosti v sosednjih državah so letos dobile nova vodstva. Dosedanje dolgoletne predsednike je zamenjala generacija mlajših predstavnikov. Menjave so se zgodile v manjšinskih organizacijah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.