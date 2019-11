Mini teater s predstavo Macbeth po Shakespearu ob 20-letnici delovanja

Ljubljana, 17. novembra - Ljubljanski Mini teater bo danes s predstavo Heinerja Müllerja Macbeth po Shakespearu v režiji Ivice Buljana obeležil 20-letnico delovanja. Z izvedbo bodo hkrati praznovali 10-letnico teatra na Križevniški ulici in enak jubilej predstave. Z njo so osvojili veliko Borštnikovo nagrado, prepotovali pol sveta in jo po teh letih še vedno uprizarjajo.