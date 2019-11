Na območju destinacije Rogla Pohorje digitalizirali ponudbo

Slovenske Konjice, 16. novembra - Turistična destinacija Rogla Pohorje ponudnike na tem območju že četrto leto povezuje preko skupnega nastopanja na trgu in odločanja o strategiji. Lani je postala ena izmed 35 vodilnih destinacij v Sloveniji in se uspešno utrdila na slovenskem turističnem zemljevidu. S pomočjo državnega denarja so se lotili tudi digitalizacije svoje ponudbe.