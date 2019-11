V Južnem Sudanu zaradi poplav domove zapustilo več kot 420.000 ljudi

Juba, 15. novembra - Južni Sudan so letos prizadeli močno deževje in poplave, zaradi katerih je moralo domove zapustiti 420.000 ljudi, je danes sporočila humanitarna organizacija Save the Children. Ob tem so opozorili, da je okoli 60 odstotkom med njimi grozila podhranjenost že pred julijem, ko se je začelo neobičajno močno deževje.