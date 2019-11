V Novem mestu potrdili občinska proračuna za prihodnji leti

Novo mesto, 15. novembra - Novomeški svetniki so na četrtkovi seji opravili drugo obravnavo in dokončno potrdili predloga proračunov Mestne občine Novo mesto za prihodnji leti, ki za naložbe predvidevata skoraj polovico proračunskega denarja. Potrdili so tudi preostale točke dnevnega reda, nekateri opozicijski svetniki pa so opozorili na prevelika županova pooblastila.