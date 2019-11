V Pakistanu po močnem deževju v puščavi najmanj 27 mrtvih

Islamabad, 15. novembra - Najmanj 27 ljudi je umrlo, ko je v puščavi na jugu Pakistana med neurjem udarilo več strel, so danes sporočile oblasti. Več deset ljudi, med njimi otroke in ženske, so odpeljali v bolnišnico, saj so utrpeli poškodbe zaradi udara strel in padajočih predmetov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.