Evropske borze uvodoma navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 15. novembra - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje začele s pozitivnimi gibanji. Tako sledijo azijskim borzam, kjer se je med vlagatelje znova vrnil optimizem glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, potem ko je svetovalec Bele hiše Larry Kudlow pojasnil, da so dosegli napredek pri delnem dogovoru, poroča francoska tiskovna agencija AFP.