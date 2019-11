Šarec po podpisu sprememb pravil delovanja ESS: Ne smemo pustiti, da bi dialog zamrl

Ljubljana, 15. novembra - Socialni partnerji so danes podpisali spremembe pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter spremembe protokola o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. ESS bo tako lahko obravnaval tudi nevladne zakonske predloge. Socialni dialog je izjemnega pomena in ne smemo pustiti, da bi zamrl, je po podpisu dejal premier Marjan Šarec.