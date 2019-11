V Gorenju letos načrtujejo šestodstotno rast proizvodnje pomivalnih strojev

Velenje, 17. novembra - V Gorenju, kjer so lani proizvedli 200.300 pomivalnih strojev, letos načrtuje šestodstotno rast proizvodnje teh izdelkov. Glede na letošnjo proizvodnjo pa prihodnje leto načrtujejo še 10-odstotno rast, so za STA povedali v Gorenju. Dejali so tudi, da pomivalne stroje izdelujejo samo v Velenju.