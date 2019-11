Vodja tajvanskega urada: Na Tajvanu veliko priložnosti za slovenska podjetja

pogovarjal se je Jure Kos

Ljubljana, 16. novembra - Čeprav Tajvan in Slovenija nimata diplomatskih odnosov, to ne pomeni, da ne moreta okrepiti medsebojnega sodelovanja, je prepričana vodja tajvanskega gospodarskega in kulturnega urada na Dunaju Vanessa Shih. Kot je dejala v pogovoru za STA, 23-milijonski otok ponuja veliko poslovnih priložnosti slovenskim podjetjem.