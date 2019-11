Razmere v Benetkah še vedno negotove

Benetke, 15. novembra - Po hudih poplavah v Benetkah so razmere še vedno negotove. Za danes dopoldan po napovedih pristojnih občinskih organov napovedujejo povišanje gladine morja do 160 centimetrov. Hkrati se je okrepil veter. "Še en dan izrednih razmer," je na Twitterju zapisal župan Luigi Brugnaro in prebivalce pozval, naj bodo previdni.