Skupina Petrol v devetih mesecih povečala dobiček

Ljubljana, 15. novembra - Skupina Petrol je v prvi devetih mesecih letos čisti dobiček povečala za 16 odstotkov na 80,1 milijona evrov. "S tem skupina uspešno sledi zastavljenim ciljem," so zapisali v Petrolu in zagotovili, da poslovanje kljub predčasnemu odhodu uprave poteka nemoteno ter v skladu s strategijo in letnim načrtom.