Občinske zimske službe pripravljene na novo sezono

Maribor, 15. novembra - Z današnjim začetkom zimske sezone na cestah so v pripravljenosti tudi občinske zimske službe. V Mestni občini Maribor, kjer za občinske površine skrbi podjetje Nigrad s podizvajalci, so letos za to dali na stran dva milijona evrov, kar bi glede na razmere v prejšnjih letih moralo zadostovati za celotno sezono.