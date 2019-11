Dončić kljub novemu trojnemu dvojčku brez zmage v New Yorku

New York, 15. novembra - Mladi slovenski košarkarski zvezdnik onkraj luže Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA z Dallas Mavericks gostoval v New Yorku, kratkohlačniki pa so navkljub njegovi novi odlični predstavi zmagali s 106:103. Dončić je blestel s 33 točkami, 11 podajami in 10 skoki ter dosegel svoj peti trojni dvojček to sezono. Goran Dragić je z Miamijem zmagal.