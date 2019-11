V stranki SDS za celovite ukrepe v zdravstvu

Ljubljana, 14. novembra - V zdravstvu kljub številnim poskusom v zadnjih letih ni celovitih ukrepov za izboljšanje sistema, dostopnost do večine zdravstvenih storitev je vedno bolj omejena, čakalne dobe pa se še vedno podaljšujejo, so med drugim izpostavili na današnjem posvetu v organizaciji Ženskega odbora SDS in odbora za zdravstvo Strokovnega sveta SDS.