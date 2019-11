Države Bricsa kritične do trgovinskega protekcionizma

Brasilia, 14. novembra - Države skupine hitro rastočih gospodarstev Brics so bile danes kritične do trgovinskega protekcionizma. V sklepni izjavi letnega srečanja voditeljev Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike so napovedale, da bodo premagale "ključne izzive", s katerimi se spopada multilateralizem.