Tradicionalni slovenski zajtrk uvod v dan slovenske hrane

Ljubljana, 15. novembra - Danes obeležujemo dan slovenske hrane, namenjen podpori pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanju samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Tudi tokrat ga spremlja tradicionalni slovenski zajtrk, ko bodo več kot 270.000 otrokom v vrtcih in osnovnih šolah za zajtrk ponudili kruh z maslom in medom, jabolko in mleko.