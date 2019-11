Slovenija na obravnavi tožbe glede terana pričakuje predstavitev stališč Hrvaške in Bruslja

Ljubljana, 14. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo pričakuje, da bosta na obravnavi tožbe Slovenije proti Evropski komisiji glede terana poleg Slovenije svoja stališča predstavili tudi komisija in Hrvaška. Pričakujejo, da bosta ob tem tudi odgovarjali na vprašanja sodišča. Ocenjujejo, da bi bila sodba lahko razglašena do konca leta 2020, so navedli za STA.