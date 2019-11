V petek začetek uradnega izvajanja zimske službe na glavnih in regionalnih cestah

Ljubljana, 14. novembra - Na glavnih in regionalnih cestah v upravljanju direkcije za infrastrukturo se v petek uradno začne izvajanje zimske službe. Med opravila zimske službe med drugim sodijo intenzivno opazovanje vremena, stalna analiza podatkov z vremenskih postaj ob cestišču in izvajanje kontrolnih voženj, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.