Svetovni dan otroka bo v znamenju 30-letnice konvencije o otrokovih pravicah

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 17. novembra - Svetovni dan otroka, 20. november, bo v znamenju 30-letnice konvencije o otrokovih pravicah, ki je prvi mednarodni pravno zavezujoč dokument o varovanju otrokovih pravic. Poudarja, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, in zajema najširši razpon človekovih pravic, vključno s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in socialnimi.