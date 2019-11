V Hitovem računovodstvu danes opozorilno stavkali

Nova Gorica, 14. novembra - Zaposleni v računovodski službi novogoriške družbe Hit so danes opozorilno stavkali. Zahtevajo višje plače in vnovično vrednotenje vseh delovnih mest v sektorju, je za STA povedala vodja stavkovnega odbora in predsednica Sindikata delavcev v gostinstvu in turizmu Erika Birsa.