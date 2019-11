Vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč razburja kmete

Ljubljana, 14. novembra - Odbora DZ za okolje in prostor ter za finance pretresata načrte za množično vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč. Sejo je zahtevala NSi, ki deli mnenja interesnih združenj kmetov, da je povečanje vrednosti teh zemljišč po novem sistemu nerazumno in da bi se moralo ta zemljišča vrednotiti po dejanski rabi, ne namenski.