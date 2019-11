SBI TOP sklenil nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 14. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,20 odstotka in se oblikoval pri 877,08 točke. Večina delnic prve kotacije je ostala na izhodiščni ravni, pod gladino pa so se spustile delnice Krke, Petrola in Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so opravili za 599.940 evrov prometa, največ s Telekomovimi delnicami.