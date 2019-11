Ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč opozorila o odgovornosti vsakega posameznika za prometno varnost

Ljubljana, 14. novembra - Predstavniki institucij, nevladnih organizacij in verskih skupnosti so se danes ob osrednjem obeležju na Novih Žalah poklonili žrtvam prometnih nesreč na slovenskih cestah. V samostojni Sloveniji je na cestah umrlo skupno 7526 oseb, letos 90. Današnji govorniki so poudarili pomen odgovornosti vsakega posameznika za prometno varnost.