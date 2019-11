OECD izpostavlja transparentnost sistema javnega naročanja v Sloveniji

Ljubljana, 14. novembra - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v zadnjem poročilu z naslovom Government at a Glance izpostavila transparentnost sistema javnega naročanja v Sloveniji. Kot so navedli na ministrstvu za javno upravo, je bilo prav področje javnega naročanja prepoznano kot tisti del javnega sektorja, ki v Sloveniji pozitivno izstopa.