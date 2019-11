Šabeder predlaga zamenjavo dveh članov sveta onkološkega inštituta

Ljubljana, 14. novembra - Minister za zdravje Aleš Šabeder se je odločil za zamenjavo dveh članov sveta Onkološkega inštituta Ljubljana. Kot so navedli na ministrstvu, je predlagal menjavo, ker že nekaj časa dobiva "le informacije o notranjih nesoglasjih in kregarijah". Zamenjavo katerih članov predlagajo, niso pojasnili, šlo naj bi Petra Požuna in Ano Žličar.