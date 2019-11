SID banka letos odobrila 73 milijonov evrov kohezijskih sredstev

Ljubljana, 14. novembra - SID banka je podjetjem in občinam skupaj s finančnimi posredniki letos odobrila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini skoraj 73 milijonov evrov. Kot so poudarili, je uspešno črpanje kohezijskih povratnih sredstev dokaz, da se podjetja zavedajo pomena trajnosti in ostalih prednosti finančnih instrumentov.