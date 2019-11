V Parizu umetnost spominjanja Christiana Boltanskega

Pariz, 15. novembra - Center Pompidou v Parizu je francoskemu konceptualnemu umetniku Christianu Boltanskemu posvetil prvo obsežno razstavo po letu 1984. Postavitev, ki so jo odprli v sredo, prikazuje kakšnih 40 del, v katerih se danes 75-letni umetnik bori proti pozabi in odrivanju preteklosti. Razstava je na ogled do 16. marca 2020.