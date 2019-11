Sodišče v Strasbourgu Finski naložilo odškodnino za smrt zavrnjenega Iračana

Strasbourg, 14. novembra - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je danes razsodilo, da mora Finska plačati odškodnino hčeri Iračana, ki so ga v domovini ustrelili, potem ko je Finska zavrnila njegovo prošnjo za azil. Po mnenju sodišča je Finska moškemu kršila pravico do življenja in do tega, da ni izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju.