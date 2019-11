Znani nominiranci za najboljši literarni prvenec slovenskega knjižnega sejma

Ljubljana, 14. novembra - Znanih je pet nominirancev za najboljši literarni prvenec 35. slovenskega knjižnega sejma. To so Jakob J. Kenda, Alenka Koželj, Franjo H. Naji, Feliks Plohl in Zarja Vršič. Nagrajenca oziroma nagrajenko bodo razglasili v sredo, 27. novembra, na Pisateljskem odru Slovenskega knjižnega sejma.