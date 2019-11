V Mestnem muzeju Ljubljana razstava dosežkov od protestantizma do razsvetljenstva

Ljubljana, 14. novembra - V Mestnem muzeju Ljubljana nocoj odpirajo razstavo Knjiga. Znanje. Razum. o dosežkih, ki so v zgodnjem novem veku spodbujali razvoj v Ljubljani. Razstava z okoli 500 predmeti, med katerimi bodo nekateri na ogled prvič, in s predstavitvijo ključnih osebnosti časa obravnava kulturne in duhovne vrhunce mesta med letoma 1500 in 1800.