Vlada z zeleno lučjo za 12-milijonsko dokapitalizacijo stanovanjskega sklada

Ljubljana, 14. novembra - Potem ko sta Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad RS oktobra podpisala pogodbe za prenos zemljišč v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, z DUTB na sklad, je vlada na današnji seji sklenila sklad dokapitalizirati v višini 12,28 milijona evrov.