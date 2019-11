Koalicija še neusklajena okoli izrednega usklajevanja pokojnin

Ljubljana, 14. novembra - Dan pred odločanjem pristojnega odbora DZ o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti koalicija še ni usklajena glede izrednega usklajevanja pokojnin. Dogovorjeni so le, da bodo uskladitev predvideli, ne pa tudi o načinu usklajevanja in o tem, pri kakšni gospodarski rasti bi do tega prišlo. Gre za dilemo med 2,5- in 2,8-odstotno rastjo.