Najlepši in najgostoljubnejši so Velenje, Slovenj Gradec in Črna na Koroškem

Ljubljana, 14. novembra - V Ljubljani so v sredo podelili priznanja v letošnji akciji Moja dežela - lepa in gostoljubna. Med večjimi mesti je kot najbolj urejeno in gostoljubno tokrat izstopalo Velenje, med srednjimi Slovenj Gradec in manjšimi Črna na Koroškem, so zapisali na Turistični zvezi Slovenije (TZS).