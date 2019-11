Cerar: Kreativni sektor postaja generator stabilnosti

Ljubljana, 14. novembra - Kulturni in kreativni sektor postaja vse bolj strateški in pomembno gonilo gospodarske rasti, pa tudi ključni generator družbene oživitve in stabilnosti, je danes v okviru Kreativnega foruma Ljubljana izpostavil zunanji minister Miro Cerar. Minister za kulturo Zoran Poznič pa je izpostavil, da je "kreativni proces temelj razmišljajočega človeka".