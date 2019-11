Vlada potrdila spremembe pravil delovanja ESS

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela spremembe pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in spremembe dodatnega protokola o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, so njeni predstavniki sporočili prek družbenega omrežja Twitter. To bo "v bodoče preprečevalo sprejemanje zakonov s področja delovanja ESS mimo socialnih partnerjev".