Na okrogli mizi STA stroka o klopnem meningoencefalitisu

Ljubljana, 15. novembra - Slovenija sodi med države z najvišjo obolevnostjo za klopnim meningoencifalitisom v Evropi, a je kljub temu precepljenost za to boleznijo pri nas razmeroma nizka. STA zato danes pripravlja okroglo mizo z naslovom Odklopi skrbi za klopni meningoencefalitis, na kateri bo stroka spregovorila o problematikah in zaščiti pred to boleznijo.