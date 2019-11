Velenjska občina v nadgradnjo sistema Bicy

Velenje, 17. novembra - Velenjska občina bo predvidoma do prvega marca prihodnje leto nadgradila sistem za izposojo mestnih koles Bicy, ki od četrtka ne bo obratuje več. Z nadgradnjo celotnega sistema bodo zastarelo informacijsko tehnologijo in opremo zamenjali s sodobno, ki bo omogočala izboljšano uporabniško izkušnjo in nadzor, so sporočili z velenjske občine.