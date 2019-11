V Škofji Loki nasprotujejo ukinitvi prehoda čez železniško progo

Škofja Loka, 14. novembra - Ministrstvo za infrastrukturo zahteva prekategorizacijo pogosto uporabljenega nivojskega prehoda čez železniško progo na Trati v prehod, ki bi bil namenjen zgolj pešcem in kolesarjem. To je razburilo krajane, ki si želijo, da bi država prej uredila območje in zagotovila podvoz. Na to bodo opozorili tudi na drevišnjem posvetu v Škofji Loki.