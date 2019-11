Letošnje evropske volitve 1,3 milijona dražje od prejšnjih

Ljubljana, 14. novembra - Državna volilna komisija (DVK) je za izvedbo letošnjih evropskih volitev porabila 4.704.125 evrov. To je skoraj 1.328.000 evrov več, kot so namenili za izvedbo evropskih volitev leta 2014. Med drugim so porabili 408.000 evrov več za poštne stroške. Ti sicer predstavljajo 23 odstotkov vseh stroškov volitev, so sporočili iz DVK.