V Slovenski Bistrici tridnevni festival Živa Coprnija

Slovenska Bistrica, 14. novembra - V Slovenski Bistrici se je dopoldne začel tridnevni festival Živa coprnija, ki je namenjen raziskovanju nesnovne dediščine Pohorja in Istre in je del triletnega čezmejnega evropsko sofinanciranega projekta. V sklopu dogodka bodo do sobote potekali lutkovne predstave, ustvarjalne delavnice in performansi.