Nedavno odkrita slika Artemisie Gentileschi prodana za 4,8 milijona evrov

Pariz, 14. novembra - Nedavno odkrito sliko italijanske slikarke iz 17. stoletja Artemisie Gentileschi z naslovom Lukrecija so na sredini dražbi v Parizu prodali za 4,8 milijona evrov. Za delo so si pri pariški avkcijski hiši Artcurial nadejali iztržiti med 600.000 in 800.000 evri. To je obenem tudi najvišja vsota kateregakoli prodanega dela baročne slikarke.