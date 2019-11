Harden s 47 točkami vodil Houston do zmage v Los Angelesu

Los Angeles, 14. novembra - James Harden je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 47 točkami vodil ekipo Houston Rockets do zmage v Los Angelesu proti Clippers s 102:93, dosegel je po sedem trojk in podaj ter šest skokov. Houston sedaj deli drugo mesto na zahodnem delu lige z Utahom, na čelu so igralci Los Angeles Lakers, ki so Golden State Warriors ugnali s 120:94.